Премьер Испании предложил главе Каталонии выступить в парламенте

Премьер-министр Испании Мариано Рахой в ответном послании председателю каталонского правительства Карлесу Пучдемону призвал его выступить в испанском парламенте и объяснить свою позицию по вопросу независимости, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я снова призываю вас выступить в парламенте и донести ваши требования законным представителям национального суверенитета", — говорится в письме, которое председатель правительства Испании направил главе женералитета в понедельник.

Испанский премьер напомнил, что у Пучдемона "пока есть время ясно и просто ответить" на вопрос, который был задан на прошлой неделе — была ли провозглашена независимость Каталонии. "Пока в ваших руках начать период нормального и законного функционирования институтов, о чем все просят. В противном случае, вы будете единственным ответственным за применение конституции", — написал Рахой, имея в виду 155 статью конституции Испании, которая позволяет приостановить самоуправление автономного сообщества.

Рахой также заявил главе женералитета, что "призывы к диалогу от имени Каталонии, когда вы отказываетесь говорить от большой части этого общества", не выглядят достоверными.