Шульц назвал победу в Нижней Саксонии надеждой для социал-демократов

Символом надежды для будущего Социал-демократической партии Германии назвал победу СДПГ на досрочных выборах в ландтаг (земельный парламент) федеральной земли Нижняя Саксония председатель партии Мартин Шульц, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Он выступил перед прессой в штаб-квартире СДПГ в Берлине вместе с победителем выборов, главой земельного отделения СДПГ и действующим премьер-министром Нижней Саксонии Штефаном Вайлем.

Выборы прошли 15 октября. После подсчета всех голосов лидирует Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 36,9%. Их традиционные конкуренты из партии канцлера Германии Ангелы Меркель — Христианско-демократического союза (ХДС) получили худший в своей истории результат в этом регионе, набрав 33,6% голосов. В парламент также прошли "Зеленые" (8,7%), Свободная демократическая партия (7,5%) и правая "Альтернатива для Германии" (6,2%).

"Это сильный обнадеживающий символ для всей партии, но, прежде всего, это большой личный успех Штефана Вайля", — добавил он.

В конце сентября в Германии прошли выборы в бундестаг, на которых СДПГ потерпела историческое поражение, получив лишь 20,5% голосов (153 места в парламенте).