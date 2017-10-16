По инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в резиденции постоянного представителя Швейцарии в офисе ООН и других международных организаций в Женеве, начались переговоры между президентами Армении и Азербайджана.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе администрации президента Армении, встреча проходит при участии министров ИД двух стран Э. Налбандяна и Э. Мамедъярова, а также сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрью Шефера (США) и Стефана Висконти (Франция), и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

После встречи предусмотрена беседа С. Саргсяна и И. Алиева тет-а-тет.