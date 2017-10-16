Директор “Арменпресс” принял участие в заседании Совета национальных информационных агентств стран СНГ в Сочи

В Сочи начало свою работу 23-е заседание совета национальных информационных агентств стран СНГ. В его работе участвует также директор информагентства “Арменпресс” Арам Ананян, который представил участникам работу, проделанную в агенстстве по оцифровке фотоархива агентства и возможности сайта «history.armenpress.am».

“Самое старое информационное агентство Армении, основанное в 1918 году, осуществило единственный в своем роде цифровой проект - “Арменпресс. История”, который сделал возможным реализацию новых проектов и инициатив в сфере фотоинформации. Уверен, что мы еще будем иметь много возможностей приятно удивить и обрадовать наших подписчиков и читателей”, - сказал А. Ананян. Он добавил, что все права на использование оцифрованных фотографий, а также авторские и смежные права принадлежат исключительно агентству “Арменпресс”.

С докладом, посвященным актуальным вопросам сотрудничества государственных информагентств стран СНГ выступил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

Генеральный директор казахского информагентства “Казинформ” рассказал о деятельности своего учреждения,

Директор белорусского агентства “БелТА” Дмитрий Жук обратился к актуальным вопросам сотрудничества, а также рассказал о формировании информационного справочника всех агентств.

Доклад о выполнении решения совета руководителей стран СНГ об адаптации стран СНГ к современным реалиям и другим вопросам развития прочитает директор информационно-аналитического департамента исполкома СНГ Алексей Заварин.

На заседании были обсуждены также время и место проведения следующего заседания. В работе заседания принял участие заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.