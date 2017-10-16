Теннисист Артур Согоян стал победителем международного турнира

На состоявшемся в Тегеране соревновании ITF до 18 лет представитель Армении Артур Согоян завоевал чемпионский титул.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, в турнире приняли участие сильнейшие теннисисты разных стран. Главный тренер сборной Ваге Аветисян доволен результатом Согояна.

"Артур в Армении лучший в своей возрастной группе. Ему 15 лет, и на этом турнире он победил также теннисистов старше него", - сказал в беседе с пресс-службой НОКА Ваге Аветисян.

Тренер отметил, что на следующей неделе в Ереване состоится турнир ITF до 18 лет, в котором примут участие члены сборной Армении.