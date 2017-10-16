Мадрид считает ответ главы Каталонии на свой запрос несостоятельным

Правительство Испании не считает состоятельным ответ главы Каталонии Карлеса Пучдемона по поводу ситуации в регионе после референдума о независимости. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил испанский министр юстиции Рафаэль Катала.

Совет министров Испании требовал от властей Каталонии объяснить до 16 октября, провозгласили ли они независимость. В понедельник было опубликовано письмо главы женералитета, в котором он призвал Мадрид к диалогу.

"Письмо, которое мы получили, не дает ответа на запрос", — приводит слова министра изданиеVanguardia. Катала добавил, что в Мадриде считают послание несостоятельным из-за отсутствия ясности.

Ранее сообщалось, что если ответа не будет или он не устроит испанские власти, то в четверг правительство начнет задействовать 155-ю статью конституции, которая разрешает ограничить самоуправление в автономном сообществе.