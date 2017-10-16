Президент Армении Серж Саргсян прибыл в Женеву, где встретится с Ильхамом Алиевым

Президент Армении Серж Саргсян прибыл в Женеву, где по инициативе Минской группы ОБСЕ состоится его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Об этом сообщает «Арменпресс» , ссылаясь на пресс-атташе президента Владимира Акопяна.