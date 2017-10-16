Президент Армении Серж Саргсян прибыл в Женеву, где встретится с Ильхамом Алиевым
13:37, 16 Октябрь, 2017
Президент Армении Серж Саргсян прибыл в Женеву, где по инициативе Минской группы ОБСЕ состоится его встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.Об этом сообщает «Арменпресс», ссылаясь на пресс-атташе президента Владимира Акопяна.
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