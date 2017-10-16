Швеция готова стать посредником на переговорах с КНДР

Швеция может выступить посредником на переговорах с КНДР, когда Пхеньян будет готов к ним. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила глава шведского МИД Маргот Валльстрем.

"Я не хочу создавать впечатление, что у нас есть возможность изменить ситуацию целиком. Но мы, по крайней мере, располагаем дипломатическим присутствием, они выразили нам доверие, возможно, мы сможем способствовать переговорам, когда они будут готовы", — сказала Валльстрем журналистам перед заседанием глав МИД стран-членов ЕС.

На заседании в понедельник главы МИД усилят автономные санкции Евросоюза против КНДР.