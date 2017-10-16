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В центре Москвы застрелили уроженца Армении


В центре Москвы неизвестные расстреляли мужчину. Как передает Арменпресс, об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах в понедельник, 16 октября.

По его словам, 44-летний уроженец Армении выходил из своего автомобиля на Новослободской улице около 08:30 мск в понедельник, когда киллер выпустил в него несколько пуль. «По характеру убийство похоже на заказное», — отметил собеседник издания.

Преступник произвел не менее четырех выстрелов в потерпевшего, сообщила «Ленте.ру» старший помощник руководителя московского управления Следственного комитета Юлия Иванова. Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

 



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