Американского продюсера Харви Вайнштейна лишат французского ордена Почетного легиона

Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн, оказавшийся в центре громкого скандала из-за обвинений в сексуальных домогательствах, будет лишен французского ордена Почетного легиона, кавалером которого он стал в 2012 году. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил в воскресенье президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в эфире телеканала TF1.

"Я инициировал процедуру, чтобы отозвать его орден Почетного легиона. Я попросил канцлера ордена начать дисциплинарную процедуру, определенное решение будет принято", - сказал французский президент.

Вайнштейн стал кавалером ордена Почетного легиона в 2012 году за участие в создании фильма "Артист" (The Artist, 2011) французского режиссера Мишеля Хазанавичуса. Награду ему вручил (на тот момент) президент Франции Николя Саркози. Орден Почетного легиона присуждается за выдающиеся военные и гражданские заслуги, на сегодняшний день его членами являются более 95 тыс. человек, несколько тысяч из них - граждане других стран.





