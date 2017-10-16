Бако Саакян: судьба Арцаха не может быть решена без его непосредственного участия

Официальный Степанакерт верен мирному решению карабахского конфликта в рамках МИнской группы ОБСЕ.

Как передает «Арменпресс», президент Республики Арцаха Бако Саакян во время расширенного совещания, посвященного представлению основных положений программы президента Арцаха на 2017-2020 гг. подчеркнул: “Мы продолжим демонстрацию своей принципиальной позиции на восстановление полного формата переговорного процесса. Судьба Арцаха не может быть решена без его непосредственного участия на всех этапах переговорного процесса. И мы продолжим наши шаги в этом направлении совместно с матерью-Арменией”.

По его словам, сверхзадачей является дальнейшее развитие и усиление Республики Арцаха как независимого мощного государства, способного самостоятельно обеспечить свою безопасность, от чего, без преувеличения, зависит судьба всего армянского народа. “Независимость и безопасность для нас неприкосновенные и необсуждаемые ценности, являющиеся основой государственного строительства” – добавил Бако Саакян.