Сборная Армении опустилась на 7 позиций в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала новую рейтинговую таблицу национальных футбольных сборных. Сборная Армении опустилась на 7 позиций вниз и занимает 90-е место.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, рейтинговую таблицу возглавляет Германия, за ней следуют Бразилия и Португалия.

В десятке лучших сборных расположились также Аргентина, Бельгия, Польша, Франция, Испания, Чили и Перу.