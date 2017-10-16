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Бако Саакян провел расширенное совещание, посвященное основным положениям программы Президента Республики Арцах на 2017-2020 годы


16 октября Президент Бако Саакян провел расширенное совещание, посвященное основным положениям программы Президента Республики Арцах на 2017-2020 годы.  Как сообщили «Арменпресс» в Главном управлении информации аппарата президента Республики Арцах, в своем выступлении Бако Саакян представил важнейшие задачи и направления дальнейших работ. Глава государства коснулся программ, которые должны быть осуществлены в течение ближайших 3 лет в сферах государственного и армейского строительства, безопасности и охраны общественного порядка, внешней политики, экономики, социальной политики, культуры, спорта, здравоохранения, демографии, туризма и в других отраслях. Президент подчеркнул, что для эффективной реализации программных положений необходима совместная, организованная и скоординированная работа всех ветвей и структур власти, государства и общественного сектора, что требует высокой степени ответственности к выполнению обязанностей. Президент Саакян выразил уверенность, что задачи последовательного повышения благосостояния народа, укрепления и усиления системы безопасности и обороноспособности страны будут успешно решены. Глава государства представил участникам совещания назначенного его указом первого заместителя командира-начальника штаба воинской части N 19916 Армии обороны Республики Арцах генерал-майора Карена Абрамяна и пожелал ему успехов в службе.

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