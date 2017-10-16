Молодые боксеры примут участие в первенстве Европы

В турецком городе Анталия пройдет молодежное первенство Европы по боксу, в котором Армения будет представлена 9 спортсменами.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация бокса Армении. Молодежная сборная Армении продолжает готовиться к первенству под руководством старшего тренера Дереника Восканяна.

Спортивную честь Армении будут защищать Эрик Тохьян (49 кг.), Артур Базеян (52 кг.), Жирайр Саргсян (56 кг.), Армен Машакарян (60 кг.), Беник Никогосян (64 кг.), Тони Галстян (69 кг.), Гор Нерсисян (75 кг.) Манук Хачатрян (91 кг) и суопертяжеловес Армен Мнацаканян.

Первенство пройдет 20-29 октября.