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Выборы в органы местного самоуправления: в Арташате и Горисе своих партийных кандидатов выставила только РПА


В 49 общинах 10 областей Армении 5 ноября 2017 г. пройдут очередные выборы глав общин. Внеочередные выборы пройдут вобщинах Арташат Араратской области, Горис Сюникской облсти и Ширакамут Лорийской области.

Как сообщает  «Арменпресс», завершилась регистрация кандидатов. Практически во всех общинах бльшинство  кандидатов – члены партии власти,  выдвинутые и поддерживаемые РПА. В Арташате это К. Бениаминян, в Горисе – А. Арушанян, в Ширакамуте – А. Ераносян. Большинство остальных - либо беспартийные, либо самовыдвиженцы, но опять же члены РПА. Только в общине Сисиан Сюникской области соперником  действующего мэра будет кандидат от ППА.

Остальные две парламентские силы, партия Дашнакцутюн и блок “Елк” своих кандидатов на выборах глав общин пока не выставили.

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