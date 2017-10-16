Председатель НС Армении Ара Баблоян провел двусторонние встречи в Санкт-Петербурге

Председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян 15 октября в Санкт-Петербурге встретился с председателем НС Сербии Майей Гойкович.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе НС РА, Ара Баблоян, приветствовав Майю Гойкович, отметил важность встречи в рамках Межпарламентского союза. Спикер НС считает важным постоянное совершенствование двусторонних отношений, основанных на многолетней истории дружеских связей Сербии и Армении. Он отметил важность формирования активного диалога между законодательными органами, взаимных визитов дружбы, которые могут способствовать развитию не только двусторонних отношений, но и сотрудничества на международных площадках.

Обратившись к региональным проблемам, Ара Баблоян подтвердил, что армянская сторона видит решение Карабахского конфликта только на основе мирных переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.

«Наша страна придает важность формированию атмосферы доверия, отводу снайперов с передовой линии, созданию механизмов расследования инцидентов, усилий по укреплению режима прекращения огня”, - сказал Баблоян.

Председатель национального собрания Сербии Майя Гойкович, выразив благодарность за встречу, также отметила важность углубления межпарламентского сотрудничества. Взаимодействия на международных площадках.

Майя Гойкович также подтвердила, что Сербия защищает позицию Армении по мирному урегулированию карабахского конфликта.

Стороны отметили важность развития двусторонних связей в разных областях.

Спикер сербского парламента пригласила А. Баблояна в Сербию

В тот же день председатель НС РА А. Баблоян встретился в Санкт-Петербурге с председателем Национального собрания Кувейта Марзуком АЛи аль-Ганими.

Спикер НС Армении подчеркнул, что развитие разнообразных связей с арабским миром является одним из приоритетов внешней политики Армении. Стороны отметили, что в последние годы значительно активизировался политический диалог, являющийся основой и гарантией развития и укрепления межгосударственных отношений.

Руководители законодательных органов двух стран отметили важность углубления межпарламентских связей, деятельности депутатских групп дружбы, продуктивное сотрудничество на международных площадках.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам активизации торгово-экономических отношений и выразили надежду, что этот потенциал будет задействован в полной мере.