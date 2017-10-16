Все образовательные учреждения Ирландии будут закрыты в понедельник в связи с приближением со стороны Атлантики шторма "Офелия". Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило накануне министерство образования и навыков страны.

"В связи с надвигающимся штормом "Офелия" министерство образования и навыков информирует все школы, колледжи и другие образовательные учреждения, что они будут закрыты в понедельник, 16 октября", — говорится в заявлении министерства.

Ранее сообщалось, что красный (наивысший) уровень опасности объявлен в западной части Ирландии из-за приближения шторма "Офелия".