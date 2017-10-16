Состоялись игры третьего тура чемпионата Армении по баскетболу среди юношей до 16 лет

В выходные дни состоялся третий тур чемпионата Армении по баскетболу среди юношей до 16 лет. ОДЮСШ и "Гранд Спорт" одержали третью победу подряд. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, ОДЮСШ со счетом 51:36 обыграл "Арабкир игры", а "Гранд Спорт" победил "Ванадзор" - 61:44.

"Политехник" на своей площадке проиграл "Арарату" - 30:36, а "Арабкир" взял верх над "Ачапняком" со счетом 62:47.

В последнем матче тура "Артик" дома оказался сильнее "Гюмри" - 60:38.

Сегодня в чемпионате Армении до 16 лет "Арцах" проведет первую встречу, сыграв с "Ванадзором".