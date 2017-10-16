В Армении будет представлена премьера симфонии Сержа Танкяна “Орка №1”

5-й Международный фестиваль Хачатуряна продолжает представлять исключительные концерты. 19 октября Государственный молодежный оркестр Армении во главе с дирижером Сергеем Смбатяном исполнит Симфонию Орка №1 армяно-американского рок-певца и композитора Сержа Танкяна. Композиция будет представлена в Армении впервые.

По сообщению «Арменпресс», у армянской аудитории будет возможность познакомиться с симфонией Сержа Танкяна, который выступает в жанрах хард-рок, альтернативный металл, арт-рок, фолк-рок и т.д. Танкян отмечает, что для него большая честь, что Государственный молодежный оркестр Армении исполнит его симфонию Орка № 1 в рамках Международного фестиваля Хачатуряна. Симфония Орка № 1 была записана в октябре 2012 года в Австрии, в Линце. 25 июня 2013 года симфония была выпущена в качестве альбома.

Музыкант отмечает, что он написал Orca Symphony № 1 как способ поговорить о человечестве, сравнивая орку - касатку с людьми. Четыре акта произведения представляют продолжительность жизни орки.

«Первый акт произведения называется «Victorious Orcinus», и он в основном представляет жизнь кита-убийцы, то, как он может быть победным животным, как он может убивать и достигать всевозможных физических возможностей на этой планете. Во втором акте орка решает войти в глубокое состояние медитации и самореализации. Между вторым и третьим актами животное понимает, что сам по себе является дельфином. Мы называем его касаткой, но фактически он относится к типу млекопитающих, дельфинов. Сравнивая касатку и дельфина как хорошую и плохую версию человечества, я пытаюсь сказать, что мы оба одинаково хороши и плохи, что у всех внутри есть цвет и тьма. И каждый решает идти к свету и верить в жизнь! Последний и заключительный акт Орки называется Lamentation of the Beached. Именно тогда, орка или мы могли бы сказать, человечество осознает, что наша жизнь на этой планете ограничена не только нашим собственным возрастом и физическим существованием, но и возрастом самой планеты и тем, что мы делаем для планеты. Это огромная самореализация. Я надеюсь, что вам понравятся все четыре акта Орки. И еще раз благодарю вас за то, что я участвую в Международном фестивале Хачатуряна», - сказал Танкян.

Во время концерта, который состоится 19 октября, Государственный молодежный оркестр также исполнит фортепианный концерт Арама Хачатуряна. Солист: пианист-виртуоз Левон Карапетян.