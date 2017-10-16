Госкомитет по доходам: процесс перемещения почтовых отправлений будет осуществляться автоматизированной системой

В “Международную систему таможенного учета почтовых услуг и курьерной связи” уже интегрированы все почтовые и курьерные службы. В автоматизированной системе ввод необходимых данных об отправлениях осуществляется без участия граждан, в электронном виде.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Госкомитета по доходам при правительстве РА, в прошлом декларирование отправлений совершалось исключительно на таможне и при необходимости выплаты налогов граждане были вынуждены приезжать из областей в Ереван для таможенного оформления, что требовало времени и средств. Такой порядок мешал также росту объема почтовых услуг и развитию электронной торговли в Армении. Сейчас гражданин сможет совершить все эти действия в ближайшем почтовом отделении. С точки зрения таможенного контроля система дает возможность вести полный учет в автоматическом режиме, осуществлять необходимый контроль, обеспечивать автоматическое оформление отчетов, применять инструменты анализа данных и оценивать риски.