Дмитрий Хворостовский отмечает 55-летие

Народный артист России, оперный певец Дмитрий Хворостовский в понедельник отмечает 55-летие. Этот праздник он решил отметить в своем лондонском доме, в окружении самых близких людей. Как передает Арменпресс, в интервью ТАСС коллеги и друзья легендарного баритона пожелали ему здоровья и новых встреч с поклонниками.

Хворостовский родился в 1962 году в Красноярске. Его отец, инженер-химик Александр Хворостовский, увлекался музыкой - собирал записи лучших советских и зарубежных оперных певцов, а также сам играл на фортепиано и пел.

После школы Хворостовский поступил в Красноярское педагогическое училище им. Горького. В те годы он всерьез увлекался хард-роком и даже солировал в местной молодежной группе. Но тяга к классической музыке победила, и музыкант поступил на вокальный факультет Красноярского государственного института искусств. Еще на третьем курсе певец был принят в Красноярский государственный театр оперы и балета.

Завершив учебу, артист отправился покорять европейские сцены. Победа в международном конкурсе оперных певцов в Кардиффе в 1989 году принесла ему ангажементы в лучших театрах мира: лондонском "Ковент-Гардене", Баварской государственной опере, Берлинской государственной опере, "Ла Скала" в Милане, Венской государственной опере, нью-йоркской "Метрополитен-опере", Мариинском театре и др. В его репертуаре - партии в операх "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини, "Травиата" Джузеппе Верди, "Иоланта" Петра Чайковского, а также романсы и песни военных лет.

"Дмитрий - это такой самородок, которого, может быть, еще никогда и не было. Что бы он ни пел, ты всегда понимаешь, что это поет Хворостовский, потому что его тембр ни с кем не сравним и его проникновение в любой абсолютно образ - будь то арии, будь то романсы, будь то военные песни, - это всегда настолько глубоко и по-настоящему, что ты не можешь остаться равнодушным к этому", - признался пианист Денис Мацуев.

"Для меня это одна из форм современного патриотизма, - делится впечатлением о выступлениях Хворостовского композитор Игорь Крутой. - Когда я приходил в зал "Метрополитен-оперы" в Нью-Йорке на 4,5 тыс. мест, и каждая ария, исполняемая им, вызывала шквал оваций, когда каждый его выход сопровождался овациями, когда в конце спектакля никому так не хлопали, как ему, это для меня была гордость за нашу страну".

За свой талант и успехи в карьере Хворостовский удостоен ряда почетных наград и званий, в числе которых - Государственная премия РСФСР имени Глинки (1991) и звание "Народного артиста России" (1995).

От имени Государственного академического Большого театра России (ГАБТ), штат которого объединил более 3 тыс. сотрудников разных профессий, с юбилеем Дмитрия Хворостовского поздравил через ТАСС генеральный директор ГАБТ Владимир Урин.

"От всего сердца поздравляю с юбилеем Дмитрия Хворостовского, - сказал Урин. - Сколько счастливых моментов зрителям самых разных стран подарил этот выдающийся певец. Его уникальный по красоте тембр, музыкальность, харизма, трудоспособность, его солнечная энергия заслуженно принесли ему всемирную славу. Пусть в эти дни его согревает любовь и самые искренние чувства миллионов поклонников, к которым присоединяемся и мы - артисты оперы, балета, оркестр, хор, и все-все службы Большого театра".