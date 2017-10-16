Учения по постконфликтному урегулированию с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство - 2017" начались в понедельник на полигоне Илийский в Казахстане. Маневры продлятся до 20 октября. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба минобороны республики.

"В учениях принимают участие миротворческие контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, полицейские подразделения, входящие в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ. Также приглашены представители Международного комитета Красного Креста, объединенного штаба и секретариата ОДКБ", - говорится в сообщении.

Основной целью учений является укрепление взаимопонимания между миротворческими контингентами государств - членов ОДКБ. Также в ходе маневров будут отработаны вопросы улучшения навыков командиров и штабов при подготовке миротворческих операций, вопросы управления подразделениями сил ОДКБ, решения задач по локализации конфликта, совершенствования полевой выучки во время совместных действий в сложных условиях местности Центральной Азии.

Во время учений будут отработаны задачи по ведению переговоров, сопровождению гуманитарных грузов, патрулированию, несению службы на контрольно-пропускных и наблюдательных пунктах, ликвидации лагеря подготовки боевиков.

К маневрам привлечены подразделения психологической борьбы и информационного противоборства. Согласно сценарию учений, обстановка будет постепенно меняться из-за массового прибытия беженцев.





