Китай уважает выбор пути развития любой страны СНГ

Сотрудничество Китая со странами СНГ основано на взаимном уважении и выгоде. Как сообщает корреспондент «Арменпресс» в Пекине, об этом на пресс-конференции, организованной МИД КНР, сказал заместитель руководителя департамента Европы и Центральной Азии МИД Китая Лиу Бин.

«Китай и страны СНГ близки географически, кроме того, между ними не было войн или какого-либи противостояния. Сейчас отношения Китая с этими странами динамично развиваются, - заявил Бин.

Он подчеркнул, что официальный Пекин стремится к развитию дружеских и партнерских отношений со странами СНГ, не преследуя при этом цели создания зон влияния в том или ином государстве.

“Мы уважаем реалии, сложившиеся в любой из стран, уважаем путь развития, выбранный ими, а также реализуемые ими внутреннюю и внешнюю политику, Если наши партнеры из СНГ сталкиваются с какими-либо трудностями, мы немедленно оказываем им содействие, не преследуя при этом каких-либо корыстных целей”, - сказал представитель МИД Китая.

Он напомнил, что в нынешнем, году исполняется 25 лет установления дипломатических отношений с этими странами. “За это время мы достигли ощутимого прогресса и гордимся этим. Я думаю. В последующие 25 лет нас ожидают еще более ощутимые свершения”, - заявил Лиу Бин, добавив, что, конечно, над этим надо много работать.

Аракс Касьян