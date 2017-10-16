В столице Хорватии Загребе завершились матчи основного этапа розыгрыша Кубка УЕФА по футзалу в 5-й группе. Чемпион Армении "Лео" в заключительной игре победил "Либурн" (Косово) со счетом 6:5 и занял второе место.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, в составе "Лео" отличились Саркис Насибян (2), Гарегин Машумян (2), Слободан Яньич и Тигран Варданян.

Хорватский "Национал" победил французский "Гарж Джибсон" со счетом 6:1. "Национал" занял первое место в группе и вышел в следующий раунд розыгрыша Кубка УЕФА.

Итоговое положение команд: "Национал" – 9 очков (18-6), "Лео" – 4 (11-13), "Либурн" – 3 (15-18), "Гарж Джибсон" – 1 (9-16).