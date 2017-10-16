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Глава Каталонии предложил испанскому премьеру встретиться


Глава Каталонии Карлес Пучдемон предложил премьер-министру Испании Мариано Рахою в течение двух месяцев начать диалог по ситуации в регионе после референдума о независимости. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета Pais со ссылкой на письмо каталонского политика.

Совет министров Испании 11 октября направил запрос властям Каталонии с требованием объяснить, провозгласили ли они независимость. Пучдемон должен ответить до понедельника. Если ответа не будет или он не устроит испанские власти, то в четверг правительство начнет задействовать 155-ю статью конституции, которая разрешает ограничить самоуправление в автономном сообществе.

"Наше приглашение к диалогу остается честным и искренним. В связи с этим в ближайшие два месяца нашей первоочередной задачей является начать диалог", — написал Пучдемон, не ответив на вопрос о статусе региона.

 

 

 



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