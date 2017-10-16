На турнире “Гран-при” в Джермуке победителем стал Кирилл Шевченко

Завершился юношеский шахматный турнир “Гран-при” в Джермуке. Победитель – Кирилл Шевченко. Как сообщает «Арменпресс», в последнем туре Кирилл Шевченко вновь одержал победу, на этот раз – над Мамиконом Гарибяном. Шевченко набрал 9 очков из 11 и стал победителем.

2-3 места с 6 очками поделили Шант Саргсян и Арам Акопян.

Федерация шахмат Армении совместно с Европейским шахматным союзом и под патронажем Капанского горно-металлургического комбината 3-16 октября провела в Джермуке второй этп юношеского шахматного турнира Европы “Гран-при”. В турнире участвовали уже завоевавшие известность 12 юношей до 16 лет из Армении и зарубежья.