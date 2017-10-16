Президент Венесуэлы признал победу оппозиции на губернаторских выборах в пяти штатах

Президент Венесуэлы Николас Мадуро признал победу кандидатов от оппозиции в пяти штатах на губернаторских выборах. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом он заявил в своем выступлении в резиденции главы государства в воскресенье вечером.

"Я протягиваю руку пяти губернаторам от оппозиции, чтобы работать для их регионов", - цитирует главу государства Венесуэльское агентство новостей. Политические оппоненты правительства Мадуро победили в штатах Ансоатеги, Мерида, Нуэва-Эспарта, Сулия и Тачира.

По данным Национального избирательного совета, кандидаты от Единой социалистической партии Венесуэлы победили в 17 регионах из 23, обработка результатов голосования еще в одном штате продолжается.

Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и будет требовать проверки всех этапов голосования во всех регионах. Об этом заявил Херардо Блайд, глава предвыборной кампании коалиции "Блок демократического единства".



