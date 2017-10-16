Китай готов к сотрудничеству со странами ЕАЭС

Китай обсуждает с ЕАЭС перспективы сотрудничества в рамках программы “Один пояс, одни путь” (One belt, one road). Об этом на пресс-конференции, организованной в МИД КНР, заявил в ответ на вопрос «Арменпресс» заместитель руководителя департамента Европы и Центральной Азии МИД Китая Лиу Бин (Liu Bin).

“За прошедшие два года Китай уже установил связи со странами ЕАЭС. Сейчас мы обсуждаем перспективы сотрудничества в рамках программы “Один пояс, один путь”, – заявил Лиу Бин.

Он подчеркнул, что сотрудничество возможно в два этапа. “Сначала нужно прийти к принципиальным договоренностям. Затем нужно приступить к конкретным программам”, - заместитель руководителя департамента Европы и Центральной Азии МИД Китая.

Он добавил, что Китай готов к сотрудничеству со всеми странами ЕАЭС в двустороннем формате, а также к многостороннему сотрудничеству, в том числе и в рамках ЕАЭС.

Аракс Касьян