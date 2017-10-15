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Число жертв взрыва в столице Сомали приблизилось к 200


До 189 человек выросло число жертв взрыва в столице Сомали городе Могадишо, сообщило агентство Associated Press со ссылками на полицию и медицинские круги.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, власти отмечают, что это не окончательная цифра, и количество погибших будет расти в связи с тем, что многочисленные раненые находятся в крайне тяжелом состоянии.

В минувшую субботу на одной из оживленных улиц города у отеля Safari был подорван начиненный взрывчаткой грузовой автомобиль.

По мнению полиции, целью теракта был именно отель.

В стране объявлен трехдневный траур по погибшим, их национальная принадлежность не раскрывается. Власти не исключают, что число жертв может возрасти.

Полиция возлагает ответственность за взрыв на близкую к запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ местную группировку "Аш-Шабаб".

 

Фото - REUTERS/Feisal Omar



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