Число жертв взрыва в столице Сомали приблизилось к 200
До 189 человек выросло число жертв взрыва в столице Сомали городе Могадишо, сообщило агентство Associated Press со ссылками на полицию и медицинские круги.
Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, власти отмечают, что это не окончательная цифра, и количество погибших будет расти в связи с тем, что многочисленные раненые находятся в крайне тяжелом состоянии.
В минувшую субботу на одной из оживленных улиц города у отеля Safari был подорван начиненный взрывчаткой грузовой автомобиль.
По мнению полиции, целью теракта был именно отель.
В стране объявлен трехдневный траур по погибшим, их национальная принадлежность не раскрывается. Власти не исключают, что число жертв может возрасти.
Полиция возлагает ответственность за взрыв на близкую к запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ местную группировку "Аш-Шабаб".
Фото - REUTERS/Feisal Omar