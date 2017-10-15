Арабо-курдские формирования начали завершающий этап операции против ИГ в Ракке

Вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС), поддерживаемая США, начала завершающий этап операции по освобождению сирийского города Ракка (510 км от Дамаска), расположенный на севере страны, от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на заявление СДС.



"Битва будет продолжаться до тех пор, пока весь город не будет зачищен от отказавшихся сдаться террористов, в число которых входят иностранные боевики", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении.

Как отмечает агентство, в СДС ранее заявили, что в субботу конвой с боевиками ИГ покинул Ракку. По данным Reuters, имеется противоречивая информация об эвакуированных, среди которых как сирийцы, так и иностранные наемники и остается неясным, сколько боевиков все еще в городе.



