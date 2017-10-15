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Синоптики МЧС РА  прогнозируют ураган в  3 областях РА


16 октября В Лори, Тавуше и Гегаркунике ожидается усиление  ветра до ураганной  силы - 25-30  м/с, в результате  чего могут быть повреждены деревья, крыши домов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, гражданам рекомендуется проявлять осторожность и как  можно меньше быть вне  дома.

16 октября на значительной  территории  Армении, а 17 октября  ночью – в Сюнике  и Арцахе ожидается  дождь и гроза, в отдельных районах усиление  ветра до ураганного –  25-30  м/с.  17 октября   днем и 18-20 октября погода ожидается без осадков.

Ветер западный, скорость 3-8 м/с.

16 октября днем и 17 октября ночью понизится на 4-6  градуса, а 18-20 октября на столько же повысится.

 

В  Ереване  16 октября после  полудня ожидается дождь и гроза, 17-20 октября погода ожидается без осадков.

 



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