Синоптики МЧС РА  прогнозируют ураган в  3 областях РА

16 октября В Лори, Тавуше и Гегаркунике ожидается усиление ветра до ураганной силы - 25-30 м/с, в результате чего могут быть повреждены деревья, крыши домов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, гражданам рекомендуется проявлять осторожность и как можно меньше быть вне дома.

16 октября на значительной территории Армении, а 17 октября ночью – в Сюнике и Арцахе ожидается дождь и гроза, в отдельных районах усиление ветра до ураганного – 25-30 м/с. 17 октября днем и 18-20 октября погода ожидается без осадков.

Ветер западный, скорость 3-8 м/с.

16 октября днем и 17 октября ночью понизится на 4-6 градуса, а 18-20 октября на столько же повысится.

В Ереване 16 октября после полудня ожидается дождь и гроза, 17-20 октября погода ожидается без осадков.