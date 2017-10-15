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ДТП на трассе  Ереван-Мегри – 3 пассажира  перевернувшейся машины  госпитализированы


15 октября в 08:07 часов в МЧС РА поступило сообщение, что  в начале села Арарат   произошло ДТП,   есть  пострадавшие, нужна помощь.

На место выехал боевой  расчет.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, выяснилось, что на 49 км трассы  Ереван-Мегри перевернулся автомобиль BMW с г/н 35 GD 383 (водитель А.С., 1985 г/р). 

До прибытия  спасателей пассажиры (Э.М., 1958 г/р и М.С., 2008 г/р)  с различными телесными повреждениями доставлены в  больницу, где  их состояние  оценили удовлетворительным.

Спасатели обесточили машину, завинтили газовые  баллоны.



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