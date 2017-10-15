ДТП на трассе Ереван-Мегри – 3 пассажира перевернувшейся машины госпитализированы
15 октября в 08:07 часов в МЧС РА поступило сообщение, что в начале села Арарат произошло ДТП, есть пострадавшие, нужна помощь.
На место выехал боевой расчет.
Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, выяснилось, что на 49 км трассы Ереван-Мегри перевернулся автомобиль BMW с г/н 35 GD 383 (водитель А.С., 1985 г/р).
До прибытия спасателей пассажиры (Э.М., 1958 г/р и М.С., 2008 г/р) с различными телесными повреждениями доставлены в больницу, где их состояние оценили удовлетворительным.
Спасатели обесточили машину, завинтили газовые баллоны.
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