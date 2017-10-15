ДТП на трассе  Ереван-Мегри – 3 пассажира  перевернувшейся машины  госпитализированы

15 октября в 08:07 часов в МЧС РА поступило сообщение, что в начале села Арарат произошло ДТП, есть пострадавшие, нужна помощь.

На место выехал боевой расчет.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, выяснилось, что на 49 км трассы Ереван-Мегри перевернулся автомобиль BMW с г/н 35 GD 383 (водитель А.С., 1985 г/р).

До прибытия спасателей пассажиры (Э.М., 1958 г/р и М.С., 2008 г/р) с различными телесными повреждениями доставлены в больницу, где их состояние оценили удовлетворительным.

Спасатели обесточили машину, завинтили газовые баллоны.