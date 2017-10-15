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Делегация  Минфина РА  во главе  с министром Арамяном провела  ряд встреч в Вашингтоне


13 октября  министр финансов РА  Вардан Арамян в Вашингтоне принял участие в пленарном заседании Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Минфина РА, добавив:

«На заседании выступили председатель группы  ВБ Джим Йон Ким и директор-управляющий МВФ Кристин Лагард.   

Джим Йон Ким говорил о глобальных экономических проблемах, отметив  важность выработки единой  повестки совершенствования  человеческой  жизни. Он подчеркнул и приоритеты ВБ, включающих  стабильный экономический  рост и максимум инвестиций  в  человеческий  капитал.  

Кристин Лагард обратилась к  проблемам устранения неравенства среди людей, молодежи, изменению климата и др.

В рамках ежегодных встреч министр финансов РА  Вардан Арамян провел обсуждения с представителями VTB, Bank of America Merrill Lynch, Citibank, Deutsche Bank, J.P. Morgan и рейтинговой организацией Moody's.

Арамян представил общую бюджетную ситуацию в Армении, механизмы  планирования  бюджета и основные его источники. Он представил также темпы  развития  экономики, влияющие  на нее факторы и прогнозы. В ходе  встреч министр представил реформы  в налоговой системе, ход реформ в налогово-бюджетной  сфере, подчеркнув, что они направлены на обеспечение  стабильного экономического роста  в  долгосрочной  перспективе. 

На встрече с представителями Moody's глава финансового ведомства РА представил последние  преобразования в Армении, отметив  роль рейтинговых организаций в  привлечении иностранных инвестиций».

 



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