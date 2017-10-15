Делегация  Минфина РА  во главе  с министром Арамяном провела  ряд встреч в Вашингтоне

13 октября министр финансов РА Вардан Арамян в Вашингтоне принял участие в пленарном заседании Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Минфина РА, добавив:

«На заседании выступили председатель группы ВБ Джим Йон Ким и директор-управляющий МВФ Кристин Лагард.

Джим Йон Ким говорил о глобальных экономических проблемах, отметив важность выработки единой повестки совершенствования человеческой жизни. Он подчеркнул и приоритеты ВБ, включающих стабильный экономический рост и максимум инвестиций в человеческий капитал.

Кристин Лагард обратилась к проблемам устранения неравенства среди людей, молодежи, изменению климата и др.

В рамках ежегодных встреч министр финансов РА Вардан Арамян провел обсуждения с представителями VTB, Bank of America Merrill Lynch, Citibank, Deutsche Bank, J.P. Morgan и рейтинговой организацией Moody's.

Арамян представил общую бюджетную ситуацию в Армении, механизмы планирования бюджета и основные его источники. Он представил также темпы развития экономики, влияющие на нее факторы и прогнозы. В ходе встреч министр представил реформы в налоговой системе, ход реформ в налогово-бюджетной сфере, подчеркнув, что они направлены на обеспечение стабильного экономического роста в долгосрочной перспективе.

На встрече с представителями Moody's глава финансового ведомства РА представил последние преобразования в Армении, отметив роль рейтинговых организаций в привлечении иностранных инвестиций».