ДТП на трассе Аштарак-Гюмри – есть 2 пострадавших
13:20, 15 Октябрь, 2017
15 октября в 07:34 часов в МЧС РА поступило сообщение, что на дороге из Аштарака (Арагацотнская область) в село Уджан произошло ДТП, есть пострадавшие, нужна помощь.
На место выехал боевой расчет.
Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, выяснилось, что на 12 км указанной дороги Honda с г/н 17 VP 700 (водитель С.С., 1955 г/р) выехала с проезжей части и перевернулась в овраг.
Спасатели поднесли пассажира С.Х. (1960 г/р) к машине скорой помощи. Водитель и пассажир с различными повреждениями доставлены в Аштаракский МЦ, где врачи оценили их состояние удовлетворительным.
Спасатели обесточили машину.