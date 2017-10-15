ДТП на трассе  Аштарак-Гюмри – есть 2  пострадавших

15 октября в 07:34 часов в МЧС РА поступило сообщение, что на дороге из Аштарака (Арагацотнская область) в село Уджан произошло ДТП, есть пострадавшие, нужна помощь.

На место выехал боевой расчет.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, выяснилось, что на 12 км указанной дороги Honda с г/н 17 VP 700 (водитель С.С., 1955 г/р) выехала с проезжей части и перевернулась в овраг.

Спасатели поднесли пассажира С.Х. (1960 г/р) к машине скорой помощи. Водитель и пассажир с различными повреждениями доставлены в Аштаракский МЦ, где врачи оценили их состояние удовлетворительным.

Спасатели обесточили машину.