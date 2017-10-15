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ДТП на трассе  Аштарак-Гюмри – есть 2  пострадавших


15 октября в 07:34 часов в МЧС РА поступило сообщение, что на дороге из Аштарака (Арагацотнская область) в село Уджан произошло ДТП,   есть  пострадавшие, нужна помощь.

На место выехал боевой  расчет.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, выяснилось, что на 12 км указанной  дороги Honda с г/н 17 VP 700 (водитель С.С., 1955 г/р) выехала с проезжей части и перевернулась в овраг. 

Спасатели поднесли пассажира С.Х. (1960 г/р) к машине  скорой  помощи. Водитель и пассажир с различными повреждениями доставлены  в Аштаракский  МЦ, где  врачи оценили их состояние  удовлетворительным.

Спасатели обесточили машину.

 



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