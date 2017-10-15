В Марнеули машина с армянскими номерами врезалась в стену: водитель и 2 пассажира госпитализированы

15 октября в 09:28 часов в МЧС РА поступило сообщение из департамента ЧС МВД Грузии о том, что в селе Садахло Марнеульского района автомобиль Subaru с г/н 34 LS 330 (водитель Айк Элзарян) выехал с проезжей части дороги и врезался в стену: водитель и пассажиры Ануш Овсепян и Рудольф Элиханян госпитализированы.

Об этом Арменпресс стало известно с официального сайта МЧС РА.

Министерство предоставит дополнительную информацию.