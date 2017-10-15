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В результате  ДТП в Краснодарском крае погиб армянин, 5 человек получили телесные повреждения


15 октября в 01.30 часов в МЧС РА поступило сообщение из НЦКУ МЧС России о том, что 14 октября примерно в 11.30 часов  на 3-м км автодороги Крымск-Зигинка произошло ДТП: ВАЗ-2106 с г/н 34 OQ 441 столкнулся с «Ладой  Приория» с г/н К393ОА93RUS, в результате  чего водитель ВАЗ-2106 Нвер Гулян (1974 г/р) скончался на месте, а пострадавшие – Азиз Озманян (1986 г/р), Диана Ибоян (1997 г/р), Ангелина Ибоян (2016 г/р), Анатолий  Богатов (1951 г/р) и Галина Кучерян (1989 г/р) с различными телесными повреждениями доставлены в Центральную областную больницу Крымска. Тело водителя доставлено в  морг. 

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта полиции РА, медики оценили их состояние  как  средней  тяжести.

Как пишет «Комсомольская правда», по словам очевидцев, авария произошла по вине водителя «Приории»,  выехавшего из свадебного кортежа, поскольку сидевший  в  этой  машине  фотограф пожелал сделать более удачные снимки кортежа, машина  выехала на  встречную полосу, фотограф высунулся из люка и стад снимать, отвлек внимание  водителя и он не  успел вернуться на свою полосу.

 

МЧС РА представляет контактные данные больницы:

Адрес: 353380, Краснодарский  край, г.Крымск, ул.Горная, 15.

Раб.телефон —  8-(86131) 4-50-00

Приемная     —  8-(86131) 4-33-23

Морг             —  8(86131)4-69-37.

 



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