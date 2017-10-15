Амбарцумян и Барсегян помогли «Вардару» победить со счетом 4:2  

Игроки национальной сборной Армении по футболу Ованес Амбарцумян и Тигран Барсегян участвовали в игре «Вардара».

Как передает Арменпресс, в 10-м туре первенства Македонии «Вардар» принимал у себя «Швецию-79» и победил со счетом 4:2.

Ованес Амбарцумян был в стартовом составе и был на поле в течение всего матча. Тигран Барсегян был занят только в первом тайме.

После этой победы «Вардар» на втором месте и имеет 2 дополнительные игры.