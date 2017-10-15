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Амбарцумян и Барсегян помогли «Вардару» победить со счетом 4:2  


Игроки национальной  сборной  Армении по футболу Ованес Амбарцумян и Тигран Барсегян участвовали в игре  «Вардара».

Как  передает Арменпресс, в 10-м туре  первенства Македонии «Вардар» принимал у  себя «Швецию-79» и победил со счетом 4:2.

Ованес Амбарцумян был в  стартовом составе и был на поле в течение  всего матча. Тигран Барсегян был занят только в первом тайме.

После этой  победы  «Вардар» на втором месте  и имеет 2 дополнительные игры.

 



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