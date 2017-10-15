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Вараздат Ароян участвовал в  победной  игре  «Урала»


Защитник  национальной  сборной  Армении по футболу Вараздат Ароян участвовал в  победной  игре  «Урала».

Как  передает Арменпресс, в 13-м туре  первенства России «Урал» принимал у  себя «Анжи» и победил со счетом 2:1.

Вараздат Ароян был заявлен в  стартовом составе и участвовал в течение  всей игры. Другой игрок национальной  сборной  Армении – Эдгар Манучарян, не был заявлен в  состав.

По итогам этой  игры  «Урал» занимает 6-ю строчку  в  турнирной  таблице.

 

 



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