Защитник национальной сборной Армении по футболу Вараздат Ароян участвовал в победной игре «Урала».

Как передает Арменпресс, в 13-м туре первенства России «Урал» принимал у себя «Анжи» и победил со счетом 2:1.

Вараздат Ароян был заявлен в стартовом составе и участвовал в течение всей игры. Другой игрок национальной сборной Армении – Эдгар Манучарян, не был заявлен в состав.

По итогам этой игры «Урал» занимает 6-ю строчку в турнирной таблице.