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Живем в самом теплом, красивом и самобытном городе – послание премьер-министра по случаю Дня Еревана


Премьер-министр  Армении Карен Карапетян направил поздравительное послание  по случаю Дня Еревана.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ правительства РА, в послании, в частности, говорится:

«Дорогие  ереванцы,

сегодня мы отмечаем 2799-летие нашей любимой солнечной столицы. Уверен, что у  каждого из нас есть свой  любимый уголок Еревана, с которым связаны теплые  и незабываемые воспоминания.

От всей души поздравляю нас всех и желаю, частичка Еревана никогда не  покидала наши сердца, и чтобы мы  никогда не  сомневались, что живем в самом теплом, красивом и самобытном городе, и что своим активным участием мы можем сделать нашу древнюю и современную столицу еще краше и лучше».

 

 

 



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