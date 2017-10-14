Живем в самом теплом, красивом и самобытном городе – послание премьер-министра по случаю Дня Еревана

Премьер-министр Армении Карен Карапетян направил поздравительное послание по случаю Дня Еревана.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ правительства РА, в послании, в частности, говорится:

«Дорогие ереванцы,

сегодня мы отмечаем 2799-летие нашей любимой солнечной столицы. Уверен, что у каждого из нас есть свой любимый уголок Еревана, с которым связаны теплые и незабываемые воспоминания.

От всей души поздравляю нас всех и желаю, частичка Еревана никогда не покидала наши сердца, и чтобы мы никогда не сомневались, что живем в самом теплом, красивом и самобытном городе, и что своим активным участием мы можем сделать нашу древнюю и современную столицу еще краше и лучше».