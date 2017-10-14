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Прибывшие на праздник «Эребуни – Ереван – 2799» иностранные делегации почтили память жертв Геноцида армян


Члены  ряда иностранных  делегаций,  прибывшие из разных городов на праздник «Эребуни – Ереван – 2799», в сопровождении первого вице-мэра Камо Ареяна, вице-мэров Ваге николяна и Давида Оганяна, глав столичных административных округов и членов  Совета  старейшин посетили Мемориал в Цицернакаберде, возложили цветы и  почтили память жертв Геноцида армян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ мэрии Еревана, гости посетили также Музей-институт Геноцида армян.

 



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