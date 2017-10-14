Генрих Мхитарян в стартовом составе ManchesterUnited

Известны стартовые составы команд матча «Ливерпуль»-«Манчестер Юнайтед».

Как передает Арменпресс, «красные дьяволы» выйдут на поле в следующем составе: де Хеа, Валенсия, Джонесс, Смолинг, Дармиан, Эрера, Матич, Янг, Мхитарян, Марсиал, Лукаку.

Матч состоится в 15:30 часов по ереванскому времени.