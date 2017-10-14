Подразделение миротворцев МО РА отправилось в Казахстан
Подразделение миротворцев МО РА 14 октября на самолете ИЛ-76 ВС РА отправилось в Казахстан с целью участия в совместных оперативно-стратегических учениях «Нерушимое братство-2017», предстоящих 16-20 октября в Казахстане, согласно плану оперативной и боевой подготовки коллективных ВС стран ОДКБ, а также в подготовительном этапе, предшествующем учениям.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА, на заключительном активном этапе учений 20 октября примет участие заместитель начальника Генштаба ВС РА, генерал-лейтенант АйказБагманян.
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