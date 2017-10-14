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Подразделение миротворцев МО РА отправилось в Казахстан


Подразделение  миротворцев МО РА 14 октября на самолете ИЛ-76 ВС РА отправилось в  Казахстан с целью участия в совместных оперативно-стратегических учениях «Нерушимое братство-2017», предстоящих 16-20 октября в Казахстане, согласно плану оперативной и боевой  подготовки коллективных ВС стран ОДКБ, а также в подготовительном этапе,  предшествующем учениям.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА, на заключительном активном этапе учений  20 октября примет участие  заместитель начальника Генштаба ВС РА, генерал-лейтенант АйказБагманян.

 



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