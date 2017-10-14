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Президент Армении поздравил Генерал-губернатора Канады


Президент Серж Саргсян направил поздравительное послание Жюли Пайетт в связи со вступлением в высокую и ответственную должность генерал-губернатора Канады, пожелал доброго здоровья и дальнейших успехов, а дружественному народу Канады - мира и благоденствия.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА,Президент подчеркнул, что за прошедшую четверть века Армении и Канаде удалось построить дружественные и партнерские отношения высокого уровня, основанные на взаимном уважении и доверии двух народов.



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