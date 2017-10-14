На линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил сохранялось относительное спокойствие

За промежуток времени 8-14 октября на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил сохранялось установившееся на прошлой неделе относительное спокойствие, оперативная ситуация существенно не изменилась.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, за этот период сил противник нарушил режим прекращения огня в основном из стрелковых орудий, временами применяя также крупнокалиберные пулеметы.

Передовые части Армии обороны Арцаха продолжают оставаться в роли диктующего и уверенно осуществляют боевую вахту.