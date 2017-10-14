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На линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил сохранялось относительное спокойствие


За промежуток  времени 8-14 октября  на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил сохранялось установившееся на прошлой неделе относительное  спокойствие, оперативная ситуация существенно не  изменилась.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха, за этот период сил противник  нарушил режим прекращения огня в  основном из стрелковых орудий, временами применяя также крупнокалиберные пулеметы.

Передовые  части Армии обороны  Арцаха продолжают оставаться в роли диктующего  и  уверенно осуществляют боевую вахту.

 



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