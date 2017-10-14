Армения играет важную роль в обеспечении безопасности региона – председатель Меджлиса Ирана

В рамках визита в Санкт-Петербург 14 октября спикер НС РА Ара Баблоян встретился с председателем Меджлиса Ирана Али Лариджани.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ НС РА, стороны отметили, что армяно-иранские отношения находятся на высоком уровне и развиваются в атмосфере взаимного доверия, чему также способствует межпарламентское сотрудничество.

Собеседники подчеркнули, что Армения для Ирана является стабильным партнером. Главы парламентов отметили также, что парламентские группы дружбы активно работают, ожидаются взаимные визиты.

Перейдя к вопросам региональной безопасности, Али Лариджани отметил, что Армения играет важную роль в обеспечении безопасности региона.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся политического и экономического сотрудничества.

Главы двух парламентов обменялись приглашениями совершить визит в свои страны.