В Ереване ожидается погода без осадков

15октября в северных районах, а 16 октября на значительной территории Армении после полудня ожидаетсякратковременный дождь и гроза.

Во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

17-19октябряожидаетсяпогода безосадков.

Как сообщили Арменпресс в Гидрометцентре МЧС РА, ветер юго-западный, скорость 3-8 м/с.

16 октября днем и 17 октября ночью понизится на 3-4 градуса, а днем 17-18 октября на столько же повысится.

В Ереване 16 октябряпосле полудня ожидаетсякратковременный дождь и гроза, 15, 17-19 октябряпогода ожидается безосадков.