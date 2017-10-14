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В Ереване ожидается погода без осадков


15октября  в северных районах, а 16 октября на значительной  территории  Армении после  полудня ожидаетсякратковременный дождь и гроза.

Во  время грозы возможно усиление  ветра до 15-20 м/с.

17-19октябряожидаетсяпогода безосадков.

Как сообщили Арменпресс в Гидрометцентре  МЧС РА, ветер  юго-западный, скорость 3-8 м/с.

16 октября днем и 17 октября ночью понизится на 3-4 градуса, а днем 17-18 октября на столько же повысится.

В  Ереване  16 октябряпосле  полудня ожидаетсякратковременный дождь и гроза, 15, 17-19 октябряпогода ожидается безосадков.



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