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В связи с поджогом вагончика на территории «Национального парка Дилижан» проводится следствие


13 октября в  21:40 часов в одно из охранных подразделений  полиции РА  поступило сообщение, что примерно в 20:50 часов группа неизвестных лиц проникла на территорию Шамахского участка НКГО «Национального парка Дилижан». 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, проникшие  лица вступили в  перепалку с сотрудниками охраны и в это время один из них поджег вагончик, в  котором располагался пункт охраны.

Полиция сообщила, что информация получена только о домике. Размер ущерба оценивается. Проводится следствие.



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