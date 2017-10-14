В связи с поджогом вагончика на территории «Национального парка Дилижан» проводится следствие

13 октября в 21:40 часов в одно из охранных подразделений полиции РА поступило сообщение, что примерно в 20:50 часов группа неизвестных лиц проникла на территорию Шамахского участка НКГО «Национального парка Дилижан».

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА, проникшие лица вступили в перепалку с сотрудниками охраны и в это время один из них поджег вагончик, в котором располагался пункт охраны.

Полиция сообщила, что информация получена только о домике. Размер ущерба оценивается. Проводится следствие.