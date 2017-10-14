«Эребуни – Ереван – 2799» - программа «Ереван – город любви» начался традиционным парадом поливальных машин

По традиции программа «Ереван – город любви» в рамках мероприятий «Эребуни – Ереван – 2799» начался традиционным парадом поливальных машин.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ мэрии Еревана, празднично украшенные машины начали движение с площади Франции и через проспект Маштоца доехали до площади Республики, ознаменовав старт праздника.

В это шествие включились управление коммунальным хозяйством столицы, оперативные службы и 70 единиц компании «Санитек». Праздничное шествие прошло на глазах у «ранних пташек» - под радостные возгласы рано проснувшихся ереванцев.