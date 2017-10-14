Время в Ереване: 11:07:36,   14 Октябрь

«Эребуни – Ереван – 2799» - программа «Ереван – город любви» начался традиционным парадом поливальных машин


По традиции программа «Ереван – город любви» в рамках мероприятий «Эребуни – Ереван – 2799»  начался традиционным парадом поливальных машин.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ мэрии Еревана, празднично украшенные машины  начали движение с площади Франции и через проспект Маштоца доехали до площади Республики, ознаменовав старт праздника.

В это шествие  включились управление  коммунальным хозяйством столицы, оперативные службы и 70 единиц  компании «Санитек». Праздничное  шествие  прошло на глазах у «ранних пташек» - под радостные возгласы рано проснувшихся ереванцев.

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации