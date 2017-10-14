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Безопасный, комфортный, гармонично развивающийся – столица празднует День Еревана


14 октября один из древнейших городов Ереван отмечает 2799-летие.

Как  передает Арменпресс, мэр столицы Тарон Маркарян направил поздравительное  послание. 

«Дорогие ереванцы,

сегодня Еревану  исполняется 2799 лет, с чем поздравляю всех нас. Сегодня  мировое  армянство отмечает день рождения  любимого города под лозунгом «Город любви», не скрывая, что наш древний, но вечно молодой  город с каждым годом предстает миру  более уверенно и гордо, укрепляя свое  место и роль в ряду  стабильно развивающихся столиц. 

Сегодня  Ереван известен в  мире  как безопасный, комфортный, гармонично развивающийся, теплый и добрый, гостеприимный город. Это факт, который  подтвердили многие  авторитетные  международные  организации, тем самым дав оценку и всем нам. Да, всем, ибо каждое  достижение  Еревана – это результат нашей  совместной и последовательной  работы, беззаветной преданности  нашей  столице.

Ереванец  всегда оставался неизменным участником каждой  программы  и инициативы столицы. Своим упорным трудом и безмерной  любовью  каждый  из нас делает все, чтобы  гость столицы увидел, услышал, почувствовал и полюбил Ереван. 

Дорогие  ереванцы,

меняются времена, меняются поколения, но любовь к  Еревану, теплота и сердобольность остаются неизменными. Уверен, никогда  и не  изменится. Каждый  из нас и впредь на своем месте  в соответствии со своими возможностями и умениями будет делать для  Еревана максимум возможного.

 

А сегодня  мы  от всей души празднуем  день «Эребуни – Ереван – 2799».

С праздником, Ереван!»

 

 



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