Безопасный, комфортный, гармонично развивающийся – столица празднует День Еревана

14 октября один из древнейших городов Ереван отмечает 2799-летие.

Как передает Арменпресс, мэр столицы Тарон Маркарян направил поздравительное послание.

«Дорогие ереванцы,

сегодня Еревану исполняется 2799 лет, с чем поздравляю всех нас. Сегодня мировое армянство отмечает день рождения любимого города под лозунгом «Город любви», не скрывая, что наш древний, но вечно молодой город с каждым годом предстает миру более уверенно и гордо, укрепляя свое место и роль в ряду стабильно развивающихся столиц.

Сегодня Ереван известен в мире как безопасный, комфортный, гармонично развивающийся, теплый и добрый, гостеприимный город. Это факт, который подтвердили многие авторитетные международные организации, тем самым дав оценку и всем нам. Да, всем, ибо каждое достижение Еревана – это результат нашей совместной и последовательной работы, беззаветной преданности нашей столице.

Ереванец всегда оставался неизменным участником каждой программы и инициативы столицы. Своим упорным трудом и безмерной любовью каждый из нас делает все, чтобы гость столицы увидел, услышал, почувствовал и полюбил Ереван.

Дорогие ереванцы,

меняются времена, меняются поколения, но любовь к Еревану, теплота и сердобольность остаются неизменными. Уверен, никогда и не изменится. Каждый из нас и впредь на своем месте в соответствии со своими возможностями и умениями будет делать для Еревана максимум возможного.

А сегодня мы от всей души празднуем день «Эребуни – Ереван – 2799».

С праздником, Ереван!»