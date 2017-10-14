Европейские индексы - 13-10-17

МОСКВА, 14 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 13 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.07% и составил 12991.87 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.17% и составил 5351.74 пункта, британский FTSE снизился на 0.28% и составил 7535.44 пункта, российский MICEX вырос на 0.18% и составил 2098.77 пункта, а RTSI вырос на 1.05% и составил 1155.12 пункта.